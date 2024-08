Le sanzioni accessorie in caso di condanna per omicidio stradale

Reati stradali - Omicidio stradale - Lesioni stradali - Sanzioni accessorie - Revoca della patente di guida - Applicazione automatica - Esclusione.

A seguito dell’intervento del giudice costituzionale, deve ritenersi legittima la revoca automatica della patente di guida in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre, in tutte le altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali, va escluso l’automatismo...