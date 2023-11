Le spese dell’assicurazione sostenute dal mutuatario sono rilevanti per la determinazione del tasso usurario a cura della Redazione Diritto









Contratto di mutuo - Polizza assicurativa - Onere a carico del mutuatario -Determinazione tasso usurario - Rilevanza

Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4 ed è sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice.

• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 24 ottobre 2023, n. 29501



Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - In genere interessi moratori convenzionali - Disciplina antiusura - Applicabilità - Conseguenze

La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.

• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - In genere interessi moratori convenzionali - Tasso usurario - Azione proposta nel corso del rapporto contrattuale - Interesse ad agire - Sussistenza - Azione proposta dopo il verificarsi della mora - Valutazione di usurarietà - Differenze

In tema di contratti di finanziamento, l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento.

• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597