Le spese di manutenzione straordinaria non vengono rimborsate al comodatario

Comunione dei diritti reali - Comproprieta’ indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - Scioglimento - In genere comunione - Scioglimento - Stima dell’immobile gravato da comodato - Valutazione delle migliorie apposte dal comodatario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di scioglimento della comunione, ai fini della determinazione del valore di un bene oggetto di comodato, occorre tenere conto delle migliorie apposte dal comodatario in quanto esse, non riconducibili a quelle necessarie ed urgenti...