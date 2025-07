Le spese ordinarie per il figlio non sono soggette a nessun obbligo di preavviso all’ex coniuge

Famiglia - Figli - Assegno di mantenimento - Spese ordinarie - Frequentazione del corso di inglese - Ripetizione delle spese sostenute

Anche la spesa sostenuta da uno dei genitori per il corso d’inglese frequentato dal figlio, rientra tra le spese ordinarie dal momento che per consuetudine e per inequivoche esigenze insite nel tessuto sociale, i corsi di lingua inglese rientrano nell’ordinaria dinamica di educazione di figli minori. Pertanto, ne consegue che, per le spese in questione la mancanza...