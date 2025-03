Movimento Forense Napoli, con il patrocinio e l’accreditamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, presenta il convegno dal titolo “LE TUTELE DEL NUOVO SOVRA INDEBITAMENTO – COME USCIRE DAL DEBITO”.

Le nuove prospettive per famiglie e imprese che desiderano superare la condizione di eccessivo indebitamento, saranno al centro dell’incontro in programma il prossimo 28 marzo presso il Tribunale di Napoli. L’evento offrirà ai partecipanti una panoramica completa sui nuovi strumenti introdotti dal legislatore per agevolare la gestione della crisi debitoria, con particolare attenzione ai profili pratici delle procedure per i debiti del consumatore, del professionista, dell’impresa sottosoglia, al concordato minore, alla liquidazione controllata e dell’incapiente, alla composizione negoziata e all’esdebitazione. Nell’ambito di un dibattito saranno illustrati i più recenti aggiornamenti giuridici e le possibili strategie di tutela per chi intende riprendere il controllo della propria situazione economica.

L’evento avrà luogo venerdì 28 marzo 2025, dalle ore 11:00 alle 15:00, presso la Sala Antonio Metafora del Tribunale di Napoli (Centro Direzionale) e in modalità mista su piattaforma Cisco WebEx.

Il convegno, accreditato dal COA di Napoli con il riconoscimento di 4 crediti formativi professionali, è aperto a professionisti, imprenditori e cittadini interessati a comprendere come la normativa sul sovraindebitamento possa tradursi in un’occasione di ripartenza e stabilità finanziaria.

Per ulteriori informazioni e per l’invio di documentazione è possibile contattare segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it

COMITATO ORGANIZZATORE

Monica Mandico, Alfredo Serra, Alessandro Gargiulo, Manuela Palombi, Roberta Foglia Manzillo, Hilarry Sedu, Luca Moschiano, Ettore Montella, Antonella Raiola

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA