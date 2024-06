Legance, Bonellierede, Bird & Bird e Ruberti & Associati nell’operazione di join venture tra gruppo san donato e generali per una sanità “Smart”

Lorenzo Gentiloni Silveri, Afra Casiraghi, Vittoria Giustiniani, Stefano Ruberti

Legance ha assistito Gruppo San Donato, operatore della sanità privata in Italia, e GKSD nel closing dell’accordo strategico con Generali Italia, società assicurativa retail del gruppo Generali, assistita da BonelliErede, per la nascita di Smart Clinic S.p.A., società joint venture avente l’obiettivo di realizzare un network di strutture sanitarie che puntano a dare una risposta innovativa alla richiesta di cure personalizzate e con standard elevati.

La joint venture, partecipata da Gruppo San Donato con il 51%, da Generali Italia con il 40% e da GKSD con il 9%, può contare sulla rete del Gruppo San Donato – che nelle sue 63 sedi oggi cura oltre 5 milioni di pazienti all’anno – e sulla capillarità di Generali Italia, forte di circa 11 milioni di clienti su tutto il territorio italiano. Nelle Smart Clinic sono confluite anche le dieci strutture sanitarie di Gruppo San Donato già operative in Lombardia. La realtà punta ad assicurare un’offerta completa di prestazioni ambulatoriali, con servizi personalizzati grazie a processi digitali integrati per semplificare le fasi di ricerca, prenotazione e presa in carico. Grazie a questa partnership, Generali Italia potrà offrire ai propri clienti un accesso facilitato alle prestazioni di tutte le Smart Clinic. Ma il network sarà comunque accessibile a tutti i cittadini, compresi gli assicurati con le principali mutue, casse e fondi sanitari e compagnie assicurative, a cui sarà garantita continuità di presa in carico, anche in caso di approfondimenti o trattamenti di secondo livello, presso gli ospedali del Gruppo San Donato in una logica di Hub&Spoke.

Il Consiglio di Amministrazione di Smart Clinic Spa sarà composto da Vito Cozzoli (Presidente), Giacomo Bonifacio Moroni (Amministratore Delegato), Francesco Galli, Francesco Bardelli e Gavino Arrica.

BonelliErede ha agito con un team coordinato dalla partner Vittoria Giustiniani (in foto) e composto dagli associate Angelo Finamore, Giulia Raffaelli e Riccardo Viel e da Pietro Ramaglia. I profili antitrust sono stati seguiti dai partner Francesco Anglani e Massimo Merola, coadiuvati dal managing associate Omar Diaz, l’associate Filippo Bisanti e Alessandra Giuffrida.

Generali Italia ha operato altresì con un team in-house guidato dalla Country General Counsel Cristina Rustignoli e composto da Edoardo Pozzi, Elisa Cappellini e Alessandro Trivulzi.

Legance, che ha assistito Gruppo San Donato per i profili M&A e Antitrust, ha agito con un team coordinato dal partner Lorenzo Gentiloni Silveri (in foto) e composto dalla senior associate Lucrezia Fioretti e dall’associate Luca Troisi per i profili M&A. Gli aspetti antitrust sono stati curati dalla senior counsel Guendalina Catti De Gasperi.

Gruppo San Donato è stato altresì coadiuvato per i profili di governance, dallo studio legale Bird & Bird, con un team coordinato dalla partner Afra Casiraghi (in foto) e composto dagli dalle associate Lucrezia Guidarelli e Gilda Lucchetti, nonché, per i per i profili fiscali, da Ruberti & Associati, con un team composto dal managing partner Stefano Ruberti (in foto) e dall’associate Giorgio Garilli.