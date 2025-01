Legance, Davis Polk & Wardwell Llp e Freshfields: gli studi coinvolti nella cessione di Comau

Gianluca Trudda, Filippo Innocenti, Nicola Asti, Luca Sponziello

Legance ha assistito Stellantis nella vendita di una quota di maggioranza di Comau S.p.A., società tecnologica globale specializzata in automazione industriale e robotica avanzata, a fondi gestiti da One Equity Partners (OEP).

Legance ha agito con un team guidato da Alberto Giampieri, coordinato da Filippo Innocenti e Gianluca Trudda e composto da Mariateresa Franzese, Giulia Nicolosi, Nicola La Cesa e Elena Sorrenti per gli aspetti corporate e M&A, da Alessandro Botto, Valerio Mosca e Margherita Carere per i profili Golden Power, da Serena Commisso per i profili giuslavoristici e da Riccardo Petrelli per i profili fiscali.

OEP è stata assistita da Davis Polk & Wardwell LLP e da Freshfields con un team multidisciplinare guidato dal partner Nicola Asti e dal counsel Luca Sponziello, coadiuvati dagli associate Francesco Barcellini e Ludovico Goglino e da Ludovico Bruno. Il partner Gian Luca Zampa con l’associate Mila Crispino hanno assistito con riferimento al procedimento Golden Power e il partner Luca Capone con la senior associate Mara Ruperto e l’associate Giovanni Fabris con riferimento ai profili di diritto del lavoro.