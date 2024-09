Legance e A&O Shearman nel bond di CDP Reti da 600 milioni di euro

Cristiano Tommasi, Antonio Siciliano

CDP Reti ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 600 milioni di euro, cedola annua pari a 3,875% e durata 7 anni. Nell’operazione, Legance ha affiancato l’emittente, CDP Reti S.p.A., e A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers – Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit.

Le obbligazioni sono riservate a investitori istituzionali e sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

I proventi derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario sono destinati al rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario di CDP Reti.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi coadiuvato dalla counsel Alessandra Pala, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.

Legance ha agito con un team guidato dal partner Antonio Siciliano e composto dalla senior associate Alice Giuliano e dagli associate Claudia Rossi e Niccolò Milesi. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Giulio Mazzotti con il counsel Luigi Quaratino. In relazione al rifinanziamento, sono altresì stati coinvolti i partner Monica Colombera e Andrea Sacco Ginevri e il counsel Antonio Gerlini.

Per CDP Reti, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno guidato da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza di CDP, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza di CDP e Massimiliano Di Tommaso, responsabile Industry & Corporate Affairs di CDP Reti e composto da Nicolò Santoro, Stefania Roma, Lorenzo Cimarra e Debora Abrardo.