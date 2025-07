Legance e Bonellierede nella cartolarizzazione di crediti di Banca Popolare pugliese da 110 milioni di euro Legance e BonelliErede hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione di crediti performing derivanti da mutui residenziali a persone fisiche erogati da Banca Popolare Pugliese, per un valore nominale pari a circa 110 milioni di euro. L’operazione è stata realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).