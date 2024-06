Legance e Dentons nel finanziamento Sustainability-Linked a Snam

Filippo Ruffato, Alfredo Fabbricatore, Alessandro Fosco Fagotto, Franco Gialloreti

Legance ha prestato assistenza a Snam in relazione alla stipula di un “sustainability-linked loan” da 1 miliardo di euro concesso da un pool di banche finanziatrici composto da BNL, BNP Paribas, Banco BPM, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit, che hanno agito in qualità di Joint Mandated Lead Arrangers e Bookrunner, con l’assistenza dello studio legale Dentons. Il finanziamento segue l’adozione da parte di Snam del “Sustainable Finance Framework 2024” predisposto dall’azienda a valle del Piano Strategico 2023-2027.

Per quanto riguarda la componente sustainability-linked, il finanziamento e relativo spread sono legati a diversi Key Performance Indicators (KPI) relativi al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

Legance ha agito con un team guidato dal partner del Team Energy & Infrastructure Filippo Ruffato, coadiuvato dal counsel Alfredo Fabbricatore e composto altresì dalle associate Camilla Gazzani e Sara Lahbal, che hanno lavorato in coordinamento e a supporto del team legale interno del gruppo Snam coadiuvato dal General Counsel Umberto Baldi e composto da Salvatore Branca, Roberta Di Mauro e Selene Cocchi.

Dentons ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dall’associate Giorgio Peli.