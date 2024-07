Legance e Dentons nell’acquisizione da parte di Proa capital di Bat Group

Giacomo Gitti, Cristiana Visco, Tommaso Bernasconi, Alessandro Fosco Fagotto

ProA Capital De Inversiones S. G. E. I. C. (“ProA Capital”), attraverso i fondi dalla stessa gestiti e con il supporto di alcuni co-investitori, ha perfezionato l’acquisizione del Gruppo BAT, storica eccellenza manifatturiera veneta con forte vocazione internazionale – fondata nel 1983 da Amorino Barbieri, con sede a Noventa di Piave – affermatasi negli anni come leader globale nei sistemi di protezione solare e attualmente attiva nei mercati di oltre 70 paesi con i marchi BAT e KE.

Con l’acquisizione del Gruppo BAT, ProA Capital rafforza significativamente la sua presenza sul mercato italiano, confermando altresì la propria strategia di investimento incentrata su aziende familiari radicate nel territorio, con un grande sviluppo internazionale e focalizzate sulla sostenibilità.

ProA Capital è stata assistita per i profili legali dell’operazione da Legance – Avvocati Associati, con un team coordinato da Giacomo Gitti e composto da Cristiana Visco, Antonio Garramone, Emilio De Niro ed Emanuele Calì, per i profili M&A e di diritto societario, e da Tommaso Bernasconi, Andrea Mazzola, Matteo Cornelli e Paolo Giulio Lessani, per i profili afferenti al finanziamento.

Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di finanziatori costituito da Anima Alternative SGR, per conto del fondo di credito chiuso diversificato alle imprese denominato “Anima Alternative 2”, quale società di gestione del risparmio, Banca Ifis, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco BPM, Crédit Agricole Italia (anche nel ruolo di banca agente), Illimity Bank e Intesa Sanpaolo, nella loro qualità di mandated lead arrangers e finanziatrici originarie, in relazione a un’operazione di finanziamento a favore di ProA Capital destinata a supportare le esigenze della stessa per l’acquisizione. Dentons ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dal trainee Giovanni Vianello.

I venditori sono stati assistiti dall’avvocato Andrea De Checchi.