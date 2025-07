Legance e GOP nell’aggiornamento del programma EMTN di Iren approvato dalla Consob

Antonio Siciliano

Legance e Gianni & Origoni hanno prestato assistenza nell’aggiornamento del programma di emissioni obbligazionarie di Iren S.p.A. denominato “€5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”.

Costituito nel 2015, il Programma prevede l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali, fino a un ammontare massimo pari a 5 miliardi di Euro. Per la prima volta, il prospetto di base relativo al Programma è stato approvato dalla Consob e si prevede la quotazione dei prestiti obbligazionari emessi nell’ambito del Programma sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Mediobanca ha agito in qualità di Arranger e, insieme a Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit, in qualità di Dealers.

Legance ha assistito Iren con un team guidato da Antonio Siciliano e composto da Alice Giuliano e Nicla Muscillo e, per gli aspetti fiscali, da Riccardo Petrelli e Melania Giorgio.

Gli aspetti legali e societari interni ad Iren S.p.A. sono stati curati dal direttore affari legali e societari Massimiliano Abramo e dai componenti della direzione affari legali e della direzione affari societari coordinati rispettivamente dai responsabili Carlo Gorla e Susanna Austa.

Gianni & Origoni ha assistito l’Arranger e i Dealers per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione con un team guidato da Richard Hamilton, coadiuvato da Elena Cirillo e Carlotta Mastria, nonché da Francesca Staffieri e da Carmen Pisani per gli aspetti fiscali e da Elisabetta Gardini, Giada Tombesi e Rebecca d’Alessandro per gli aspetti regolamentari.