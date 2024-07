Legance e Simmons nel finanziamento a Serioplast

Federico Liberali, Cettina Merlino

Legance ha assistito un pool di banche nella concessione di finanziamento secured di 105 mln di euro in favore di Serioplast Global Services S.p.A., società di produzione globale di packaging in plastica rigida, flaconi, bottiglie e tappi per il mercato dei beni di consumo, assistita da Simmons & Simmons.

Il finanziamento è finalizzato a rifinanziare parte dell’indebitamento finanziario esistente della società e a sostenere parte del fabbisogno finanziario della stessa e delle relative controllate in relazione a nuove iniziative per la crescita del gruppo in Italia e all’estero, in particolare in relazione a impianti di produzione situati in USA.

Legance ha agito con un team guidato dal partner Tommaso Bernasconi e composto dal senior associate Federico Liberali e dalle associate Lucrezia Sinibaldi e Alice Modenese.

Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dalla managing associate Cettina Merlino e dall’associate Alessandra Belmonte.