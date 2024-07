Legance con Plenium partners nell’investimento per la costruzione di impianti biometano

Giusi Colasuonno

Legance ha assistito Plenium Partners, che ha agito tramite il fondo Ecualia Capital, nell’investimento in un portfolio iniziale di 4 progetti per la costruzione di impianti biometano con capacità di circa 500 scm/h ciascuno. L’operazione è stata realizzata in partnership con Aragorn Value Leadership, importante sviluppatore di impianti di biometano con un’ampia esperienza nel settore delle energie rinnovabili in Italia, tramite il lancio di una nuova piattaforma finalizzata allo sviluppo, costruzione e gestione del portafoglio.

Il dipartimento Energy & Infrastructure di Legance, guidato dalla senior partner Monica Colombera, ha assistito Plenium Partners con team guidato dalla senior counsel Giusi Colasuonno, supportata per la parte transaction dalla senior associate Ilaria Chiuchiolo mentre, per gli aspetti relativi alla contrattualistica di progetto, dalla senior associate Ilaria Rosa e dall’associate Sara Lahbal. I profili relativi alla due diligence sono stati seguiti dalla partner Valeria Viti con Lorenzo Tringali, Paola Dell’Utri e Camilla Gazzani.