LegisLAB con Soccerment nella partnership con Federico Dimarco

Alberto Porzio, Gianluca Medina









LegisLAB, con un team guidato dal founding partner Alberto Porzio (in foto sulla sinistra) e dal senior associate Gianluca Medina (in foto sulla destra) ha assistito Soccerment, società specializzata nella football data intelligence e nello sports tech, nella partnership sinergica con il calciatore della FC Inter e della Nazionale Federico Dimarco in qualità di “XSEED Key Player”.