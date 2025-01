Legittima la competenza del Tar Lazio sui provvedimenti in materia di giochi pubblici La Consulta (sentenza 5/2025) ha ritenuto che la concentrazione, presso un unico Tar, delle controversie sugli atti dell’Agenzia delle dogane non determina un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa