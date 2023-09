Legittimo impedimento al difensore per Covid: non rileva il mancato tampone di Marina Crisafi

Sì al legittimo impedimento dell'avvocato per Covid se tempestivamente comunicato, non rilevando che il giorno dell'udienza non sia stato rieffettuato il tampone. È quanto chiarisce la sesta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 37341/2023 accogliendo il ricorso di un imputato condannato in relazione a violazioni dell'articolo 73 TU D.P.R. n. 309/1990.



La vicenda

L'uomo proponeva ricorso al Palazzaccio avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna di primo grado, eccependo ...