Legittimo il licenziamento del dipendente che durante la malattia svolge altra attività lavorativa e ritarda la guarigione a cura della Redazione Diritto

Lavoro subordinato - Lavoratore assente per malattia - Svolgimento di altra attività lavorativa - Obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà - Violazione - Condotta idonea a ritardare rientro in azienda - Licenziamento - Legittimità.

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza...