Legittimo il termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali La Consulta ha osservato che il termine di durata, fissato in sei anni dall’articolo 2 ed estensibile a sette anni nei casi di particolare complessità, per effetto del temperamento introdotto dalla Corte di cassazione, è in linea con lo standard indicato dalla costante giurisprudenza della Corte Edu