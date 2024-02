Lexant, la prima Law Firm ad ottenere la certificazione di eccellenza UNI Pdr 11871:22

Simona Cardillo

È Lexant SBtA la prima Law Firm ad ottenere la certificazione UNI pdR 11871:22, “Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti – Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione per la creazione di valore” nata proprio per promuovere l’eccellenza degli studi professionali.

La certificazione presiede molteplici direttrici: la governance interna, la relazione con i clienti, la gestione del rischio specifico del settore, l’efficienza dei processi per la qualità delle relazioni e la tutela dell’ambiente e delle persone coinvolte. Lo sfidante percorso - avviato, in parte, dalla trasformazione già da qualche anno in SBtA - ha portato una ulteriore modernizzazione e ottimizzazione della gestione interna, lavorando sull’individuazione delle aree di miglioramento e favorendo l’adozione di nuovi strumenti e best practices.

Racconta Simona Cardillo, Partner di Lexant che ha seguito le fasi della certificazione: “Questo riconoscimento premia il nostro impegno per un approccio responsabile e orientato alla qualità in tutte le sfere del nostro lavoro e gli restituisce concretezza, non solo ai nostri occhi. Ed essere i primi a traguardare questo risultato ci riempie di orgoglio. La nostra capacità di aiutare le imprese a perseguire la loro trasformazione con governance più rigorose e attente ai valori ESG ci ha senz’altro aiuto nel superare le diverse fasi toccate dal processo”.

Lexant Società Benefit Tra Avvocati

Fondato e guidato dagli avvocati Anna Caimmi e Andrea Davide Arnaldi, Lexant si avvale di un team di 70 professionisti tra avvocati e fiscalisti, distribuiti sulle sedi in Italia, Milano, Torino, Roma, Firenze e Verona. Il portafoglio clienti è composto da multinazionali e PMI operanti in ogni industry, che affidano a Lexant consulenza e assistenza in tutte le discipline del diritto sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Da gennaio 2024, Lexant è Partner del programma ‘Sustainable Finance’ di Borsa Italiana. Forza, operosità e laboriosità, disponibilità al sacrificio, forza dell’intelligenza collettiva, spirito di squadra, competenza tecnica, ingegnosità, efficienza organizzativa. Questi i valori in cui Lexant si riconosce.