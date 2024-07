Lexia con Clubdeal Digital nel lancio del servizio di collocamento e gestione di Minibond

Angelo Messore

LEXIA ha assistito ClubDeal Digital, piattaforma integrata per la gestione di investimenti in private asset, nell’ampliamento della propria gamma di prodotti attraverso l’avvio del servizio di collocamento e gestione amministrativa di minibond.

Questa iniziativa consolida ulteriormente la mission di ClubDeal Digital di semplificare le operations legate all’investimento e alla gestione dei private asset.

Grazie infatti all’autorizzazione ai sensi del Regolamento UE 2020/1503 sui servizi di crowdfunding rilasciata da Consob, ClubDeal Digital può includere obbligazioni e minibond tra i valori mobiliari collocabili tramite la propria piattaforma, mettendo inoltre a disposizione degli investitori, retail e sofisticati, i servizi digitali di amministrazione del bond per tutto il periodo di detenzione dello strumento, tramite ClubDeal Fiduciaria digitale.

L’approccio end-to-end di ClubDeal Digital offre benefici sia agli investitori che alle società interessate ad emettere minibond per finanziare i propri progetti di crescita. Grazie infatti ad una gestione integrata e digitale si eliminano intermediari ed inefficienze, con un beneficio sia sulle tempistiche sia sui costi per società ed investitori.

Antonio Chiarello, Founder e CEO di ClubDeal Digital, ha dichiarato: “L’introduzione dei minibond sulla nostra piattaforma rappresenta un ulteriore passo concreto nel fornire a PMI ed investitori un ventaglio completo di strumenti per la gestione di private asset. La spinta all’innovazione che ci contraddistingue da sempre e che abbiamo già avuto modo di applicare nel venture capital ci ha spinto ad esplorare anche il segmento del debito, mettendo a disposizione delle società una nuova modalità per gestire tutte le fasi di questa tipologia di operazioni grazie alla nostra struttura completamente integrata, digitale e snella. Ancora una volta il valore aggiunto deriva dall’essere al 100% digitali, dalle autorizzazioni in essere, e dalla sinergia dei diversi servizi offerti”.

Lo studio LEXIA, con un team guidato dal Partner Angelo Messore e composto dall’Of Counsel Giuseppe Di Vita, dalla Counsel Orietta Nava e dal Senior Associate Giuseppe La Cava, ha fornito consulenza legale e assistenza per la strutturazione del processo di collocamento e gestione amministrativa dei minibond, garantendo conformità normativa con un approccio innovativo.

Angelo Messore Partner di LEXIA ha dichiarato: “Collaborare con ClubDeal Digital su questa iniziativa è stato molto stimolante. La nostra expertise ci ha permesso di fornire soluzioni innovative e conformi, strutturando processi solidi che facilitano enormemente l’emissione e il collocamento dei minibond per le PMI italiane. Con la recente approvazione della Legge Capitali dovrebbe essere più semplice per le PMI italiane ricorrere a strumenti di debito. Da questo punto di vista, ClubDeal Digital offre un set di strumenti unici sul mercato per gestire in maniera digitale tutti i processi legati all’emissione e all’amministrazione di titoli di debito.”

Il lancio del servizio di collocamento e gestione amministrativa dei minibond da parte di ClubDeal Digital, in collaborazione con LEXIA, rappresenta un significativo avanzamento nell’offerta di strumenti finanziari innovativi per le PMI italiane.