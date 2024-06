Lexia nel lancio della piattaforma di Whitless

Angelo Messore

LEXIA ha assistito WhitLess, società fondata da Gianluca Treu e Thomas Alisi, nel lancio della propria piattaforma innovativa di software spend management.

WhitLess è un gestore IT basato su intelligenza artificiale specializzato nell’automazione della gestione dei Software-as-a-Service (SaaS). La società aiuta le aziende clienti a gestire i loro software in modo più efficace, con conseguenti risparmi di tempo e costi. La soluzione offerta comporta la gestione dei pagamenti con carte virtuali progettate per evitare addebiti indesiderati ed evitare lavoro amministrativo.

LEXIA ha assistito WhitLess con un team multidisciplinare guidato dal partner Angelo Messore e composto dal counsel Giulietta Minucci e dall’associate Anna Travanini, nonché dal partner Alessandro Borsetto e dal counsel Daniele Scalvinoni per i profili tax.

Lo studio ha assistito la società nei profili regolamentari, contrattuali, fiscali e di proprietà intellettuale legati alla realizzazione della piattaforma.