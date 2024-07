Licenziamento per giusta causa: valutazione della proporzionalità della sanzione

Lavoro - Lavoro subordinato - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Valutazione - Proporzionalità della sanzione - Criteri di giudizio.

La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello della fiducia che deve necessariamente sussistere fra le parti, il che va stabilito con riferimento non al fatto astrattamente in sé considerato, bensì agli aspetti concreti...