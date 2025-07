Limiti alla circolazione delle azioni: le clausole da inserire in statuto

In materia di circolazione delle azioni nelle società per azioni vige il principio generale della libera trasferibilità, coerentemente con la funzione tipica di questo modello societario, pensato non solo per agevolare l’investimento in strumenti finanziari, ma anche per favorire la raccolta di capitale di rischio sul mercato, con particolare rilievo nelle società quotate.

Tuttavia, tale principio conosce rilevanti eccezioni, in quanto il legislatore, da una parte...