Limiti di estensione della proprietà fondiaria

la QUESTIONE

Quali sono i limiti di estensione e le norme che disciplinano la proprietà fondiaria? Quale sono le ragioni che giustificano la prelazione agraria a favore del proprietario confinante?

Proprietà fondiaria

Il codice civile dedica una particolare attenzione alla proprietà fondiaria, sia per ragioni di carattere storico, visto che risale al 1942, cioè a un periodo in cui le risorse agricole erano considerate di vitale e prioritaria importanza per l’economia nazionale, sia perché lo sfruttamento...