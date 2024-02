Linklaters annuncia l’ingresso di Euplio Iascone come nuovo Senior Consultant nel dipartimento Tax di Milano

Euplio Iascone

Lo Studio legale Linklaters è lieto di annunciare l’ingresso di Euplio Iascone (in foto) come nuovo Senior Consultant del dipartimento fiscale dell’ufficio di Milano.

Euplio, 47 anni, ha collaborato per oltre venti anni con primari studi legali e tributari italiani e vanta una consolidata esperienza in materia di fiscalità d’impresa e delle operazioni di M&A, private equity e di riorganizzazione societaria, real estate, fiscalità finanziaria e internazionale. Fornisce inoltre assistenza a clienti italiani e internazionali nell’ambito di complesse verifiche fiscali e nel contenzioso tributario, essendo peraltro abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Con l’ingresso di Euplio il dipartimento fiscale dello Studio legale Linklaters, che attualmente conta su un team composto da 10 professionisti guidato dal partner Roberto Egori, prosegue il proprio percorso di crescita che ha precedentemente portato, fra l’altro, agli ingressi del Counsel Fabio Balza nel 2020 e della Senior Managing Associate Eugenia Severino nel 2021.

“L’ingresso di Euplio conferma la nostra volontà di crescere nell’area fiscale ed attrarre professionisti di alto profilo e sottolinea la costante ricerca di eccellenza che contraddistingue Linklaters, studio legale con una forte impronta internazionale, dove competenze specialistiche e innovazione si combinano per rispondere alle sempre più complesse necessità dei clienti.” – afferma Roberto Egori, partner di Linklaters.

Euplio Iascone dichiara: “Sono entusiasta di entrare a far parte di uno studio legale prestigioso come Linklaters. Sono impaziente di lavorare al fianco di colleghi fiscalisti esperti e felice di collaborare con le diverse practice dello studio, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di supportare i clienti nell’affrontare le sfide di un mercato costantemente in evoluzione.”