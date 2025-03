Linklaters assiste la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e Raiffeisen Bank International nel finanziamento della centrale fotovoltaica Tenevo da 238 MW in Bulgaria Linklaters ha assistito la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e Raiffeisen Bank International nel finanziamento a favore di Tenevo Solar Technologies per la costruzione e la gestione di una delle più grandi centrali fotovoltaiche in Bulgaria.