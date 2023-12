Linklaters e Legance nel finanziamento dei centri commerciali The Style Outlets di Vicolungo e Castelguelfo

Emanuele Espositi, Lillia Lani, Pasquale Mosella

Linklaters ha assistito Nuveen Real Estate e Neinver Group nel rifinanziamento del debito bancario relativo ai centri commerciali The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo, attraverso l’ottenimento di un finanziamento per un valore complessivo di 170 milioni di euro.Linklaters ha assistito Nuveen Real Estate e Neinver Group nel rifinanziamento del debito bancario relativo ai centri commerciali The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo, attraverso l'ottenimento di un finanziamento per un valore complessivo di 170 milioni di euro.

Il team multidisciplinare di Linklaters è stato coordinato dal partner Dario Longo e composto dai managing associate Lilia Lani (in foto al centro) e Pasquale Mosella (in foto a destra), dall'associate Guido Parisi e dalle praticanti Chiara Savarese e Diletta Ruggeri per tutti i profili banking&finance. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Roberto Egori, dalla managing associate Eugenia Severino e dall'associate Matteo Feliziani.

Anche il team real estate di Linklaters ha fornito assistenza per tutti gli aspetti legati alla due diligence sugli asset oggetto dell'operazione, con un team guidato dal partner Francesco De Blasio, coordinato dal managing associate Massimo Schirinzi e composto dall'associate Marika Angelastri e dal trainee Teodoro Pellegrino Pellegrino, nonché dall'associate Elisa Volontè per gli aspetti di diritto pubblico.

Legance ha assistito il pool di banche finanziatrici composto da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch (in qualità di mandated lead arranger, underwriter, bookrunner, lender, facility agent, green loan coordinator e hedging bank), Natixis CIB (in qualità di mandated lead arranger, underwriter, bookrunner, lender e hedging bank) e Natixis Pfandbriefbank AG (in qualità di lender), con un team coordinato dal partner Emanuele Espositi (in foto a sinistra) e dal senior counsel Giovanni Troisi, coadiuvati dal senior associate Alessandro Marino e dall’associate Simone di Giulio. Gli aspetti tax dell’operazione sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari. Gli aspetti real estate sono stati invece seguiti dal counsel Luca Lombardo e dall’associate Vincenzo Acampora.

Legance – Avvocati Associati, ha altresì assistito CACIB, Intesa Sanpaolo S.p.A., Deutsche Bank AG e Crédit Agricole Italia S.p.A. in qualità di istituti finanziatori uscenti in relazione al parco commerciale urbano di Vicolungo.

DLA Piper ha prestato assistenza a Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A., in qualità di istituti finanziatori uscenti in relazione al centro commerciale di Castel Guelfo, con un team coordinato dal partner Federico Zucconi e composto dall’avvocato Carolina Magaglio e da Federica Del Gaiso.