Lipani Catricalà & Partners (LC&P) assiste Hippogroup Roma Capannelle S.r.l. per l'avvio di Rock in Roma 2023

Con un team composto dagli Avv.ti Francesca Sbrana (in foto) e Daniele Archilletti, per i profili pubblicistici, e dall'Avv. Silvia Cossu, per i profili civilistici, Lipani Catricalà & Partners ha assistito Hippogroup Roma Capannelle S.r.l., concessionaria dell'Ippodromo delle Capannelle, nelle operazioni di organizzazione e avvio della nota manifestazione Rock in Roma, quest'anno alla sua 13^ edizione.

In particolare, lo Studio ha supportato Hippogroup Roma Capannelle nelle interlocuzioni con Roma Capitale, titolare dell'Ippodromo, e con The Base S.r.l., organizzatrice della manifestazione, con riferimento a tutti gli aspetti di gestione del bene pubblico e di destinazione dello stesso allo svolgimento dell'evento musicale, ormai di respiro internazionale.

Sono stati così definiti, da un lato, i rapporti con l'Amministrazione capitolina quanto ai profili informativi, autorizzatori e di controllo, anche contabile; dall'altro, i rapporti con la società organizzatrice, quanto ad utilizzo del bene, gestione delle attività di supporto alla manifestazione, obblighi di cura, manutenzione e ripristino degli spazi pubblici, oneri comunicativi ed altro.

Con piena soddisfazione di tutte le Parti coinvolte e dell'intera collettività di riferimento, l'Ippodromo delle Capannelle ha aperto ieri i cancelli per il primo concerto.