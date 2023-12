Liquidazione del danno biologico, il tribunale di Roma aggiorna le tabelle

Non è questa la sede per approntare un commento delle nuove Tabelle approvate dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno non patrimoniale. Ci sono novità di rilievo su vari fronti (dal danno parentale alle percentuali di incremento del danno dinamico-relazionale per il correlativo danno morale soggettivo, dalla morte per stessa causa al danno catastrofale) in ordine alle quali è giusto attendere le valutazioni degli esperti.

In riflessione cominciata nel 1990

Un punto è, tuttavia, irrinunciabile: le Tabelle romane rappresentano...