Liquidazione delle spese di giudizio, inderogabili per il Giudice Tributario i minimi tariffari di Giuseppe Durante*

Gli Ermellini puntualizzano l'inderogabilità dei minimi tariffari così come previsti dal D.M. del 2018, nel caso in cui spetti al Collegio quantificare le spese del giudizio

"In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, art.4 comma 1 a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, è preclusa al giudice adito la possibilità di scendere al di sotto dei valori minimi,in quanto aventi carattere inderogabile". E' quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in occasione della pronuncia N.9815 del 13 aprile 2023...