LMS Studio Legale rafforza i dipartimenti bancario-finanziario e societario con l’ingresso di due nuovi partner: l’avvocato Mario Lisanti assume la guida del Banking & Finance e l’avvocato Fabio Niccoli entra nel team Private Equity

Mario Lisanti, Fabio Niccoli

LMS Studio Legale, fra i principali studi legali italiani con vocazione internazionale, con sedi a Milano, Roma, Torino e Londra, è lieto di annunciare un importante rafforzamento dei dipartimenti di diritto bancario e finanziario e di diritto societario e private equity, grazie all’ingresso nella partnership degli avvocati Mario Lisanti e Fabio Niccoli. Entrambi operano principalmente presso la sede di Milano: Mario Lisanti assume anche il ruolo di responsabile del dipartimento di diritto bancario e finanziario.

L’avvocato Lisanti vanta oltre 25 anni di esperienza nella consulenza a banche, fondi di investimento e società nel contesto di operazioni di finanziamento di varia natura, principalmente a supporto di acquisizioni di partecipazioni societarie, sviluppo o acquisizione di singoli immobili o portafogli immobiliari, o per soddisfare le esigenze di capitale circolante o i piani di investimento delle imprese, anche in situazioni di crisi. Negli ultimi 10 anni, ha assistito in particolare fondi di private debt, italiani ed esteri, sia sotto il profilo della consulenza in ambito bancario e regolamentare, che nel contesto di innovative e complesse operazioni di finanziamento, strutturate, anche per il tramite dell’emissione di titoli di debito, attraverso schemi contrattuali denominati, in gergo, “Unitranche”, “Holdco/PIK”, “USPP/Private Placement” o “Securitisation/SPV Lending”, a seconda della struttura finanziaria e contrattuale prescelta.

Prima di entrare in LMS Studio Legale, è stato socio nel dipartimento banking di Ashurst per otto anni, operando presso la sede di Milano. In precedenza, è stato banking partner di Norton Rose Fulbright (Milano) per undici anni, e prima ancora ha lavorato come associate in A&O Shearman nelle sedi di Londra e Milano, e BonelliErede nella sede di Milano.

L’avvocato Lisanti, anche Solicitor of the Senior Courts of England and Wales dal 2003, è riconosciuto fra i principali avvocati italiani in materia di diritto bancario e finanziario dalle principali directories internazionali, quali Chambers & Partners e Legal 500. È inoltre presidente del Comitato Credito di Assoimmobiliare e siede nella Commissione Tax & Legal di AIFI.

L’avvocato Niccoli, con 25 anni di esperienza nel campo del private equity e M&A e in materia di diritto societario, presta assistenza principalmente a fondi di private equity italiani e internazionali ed a multinazionali nel contesto di complesse operazioni di M&A, inclusi gli investimenti di minoranza e le operazioni transfrontaliere. La sua esperienza si estende anche alle tematiche di corporate governance e ai contratti commerciali.

Prima di unirsi a LMS Studio Legale, è stato socio nel dipartimento di corporate transactions e private equity di Ashurst per 5 anni, operando presso la sede di Milano. In precedenza, è stato General Counsel del Fondo Strategico Italiano (oggi CDP Equity), una delle principali società di investimento italiane, alla cui fase di start-up ha partecipato attivamente e dove ha rivestito altri ruoli, quali membro del Comitato Investimenti, membro del Consiglio di Amministrazione di diverse società in portafoglio, nonché Presidente in alcune società di co-investimento con primari partners italiani e internazionali, inclusi fondi sovrani. Precedentemente, ha lavorato presso BonelliErede e Gianni & Origoni, ed è già stato partner di LMS Studio Legale, alla cui fondazione ha contribuito nel 2006.

Fabio Labruna, fondatore di LMS Studio Legale, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di accogliere l’avvocato Lisanti nella nostra associazione professionale e di riavere con noi l’avvocato Niccoli, con il quale abbiamo già condiviso diversi anni della nostra esperienza professionale. L’ingresso dell’avvocato Lisanti ci permette di rafforzare ulteriormente un’area strategica, quella del banking, con l’arrivo di un professionista di grande esperienza e grande qualità, che doterà lo studio di una competenza specifica in un settore in forte crescita come il private debt. L’ingresso dell’avvocato Niccoli è un felice ritorno che ci permette di rafforzare ulteriormente il dipartimento di private equity, al quale apporterà anche l’esperienza acquisita quale general counsel di un importante fondo di investimento.”

L’avvocato Lisanti ha aggiunto: “Sono molto felice di entrare nella squadra di LMS Studio Legale, composta da professionisti di grande levatura e con consolidata esperienza in molti settori sinergici con la mia sfera di attività. Sono certo che, insieme, potremo fornire ai clienti una consulenza di alto profilo nei settori del banking & finance, private debt, private equity, corporate/M&A, real estate, e debt restructuring. Ringrazio Fabio Labruna e tutti i soci e colleghi di LMS Studio Legale per la fiducia e per questa opportunità, che vivrò con grande impegno ed entusiasmo, e ringrazio gli ex colleghi di Ashurst per la preziosa collaborazione in questi otto anni trascorsi insieme e gli auguro il meglio per il futuro.”

L’avvocato Niccoli ha commentato: “Sono entusiasta e felice di rientrare in LMS Studio Legale, dove ritroverò i partners con cui ho condiviso circa 10 anni di collaborazione nel private equity, e dove potrò collaborare anche con altri partners e colleghi di grande valore, attivi in diversi settori complementari con la mia practice. Sono certo che LMS Studio Legale rappresenti una piattaforma ideale per supportare al meglio i fondi di investimento e gli altri players di mercato, sia in ambito private equity ed M&A che in generale nella consulenza d’impresa di alto profilo. Ringrazio Fabio Labruna e tutti i soci e colleghi di LMS Studio Legale per aver fortemente voluto il mio ritorno. La mia riconoscenza va anche ad Ashurst ed agli ex colleghi, con cui ho condiviso 5 anni di grande crescita personale e professionale.”