Lo studio legale LP Avvocati diventa membro di SIGA

Roberto Fiore

LP Avvocati è lieto di annunciare la propria membership all’interno della Sport Integrity Global Alliance (SIGA) con la sua coalizione internazionale per l’integrità nello Sport. L’ingresso di LP Avvocati segue quello della società calcistica portoghese Vitória Sport Clube.

L’adesione di LP Avvocati a SIGA segna una pietra miliare nell’espansione della portata e dell’influenza dell’Alleanza in Italia e in Europa. La collaborazione vedrà il coinvolgimento dello studio legale italiano e SIGA nel rafforzamento degli standard legali ed etici nello Sport in Italia e a livello internazionale, e il loro impegno in iniziative educative e di capacity building, con un focus sugli aspetti legali relativi all’integrità nello Sport.

Emanuel Macedo de Medeiros, Global CEO di SIGA, ha dato il benvenuto al nuovo membro e ha dichiarato:

“La membership di LP Avvocati, primo studio italiano a diventare formalmente Membro di SIGA, segna un momento fondamentale nella nostra missione di sostenere l’integrità sportiva nel Paese e nel mondo. Le sfide che lo sport italiano deve affrontare sono ben note. Sono state riportate sulle prime pagine dei giornali e in TV. Nessuno può rimanere indifferente. Noi di SIGA siamo decisi ad affrontarli in prima persona. Godiamo di un dialogo positivo e di una cooperazione costruttiva con il Governo e con le autorità pubbliche e di polizia, così come con il movimento dello sport e con la comunità imprenditoriale - che, tra l’altro, ha sostenuto lo sport italiano ampiamente. Tuttavia, alla luce degli episodi ricorrenti e attuali, che stanno diventando sempre più numerosi, frequenti e complessi, e che spesso coinvolgono la criminalità organizzata nazionale e transnazionale, è chiaro che abbiamo bisogno di un approccio migliore, più audace e più efficiente. Abbiamo bisogno di un patto formale con i principali stakeholder e di un partenariato formale che sia realmente solido, favorevole alle riforme, orientato al risultato e composto da organizzazioni che siano impegnate con dedizione e serietà.

L’impegno di LP Avvocati verso questi principi e priorità è fondamentale. Mentre noi continuiamo ad espandere la nostra influenza e a guidare cambiamenti positivi nel settore sportivo a livello globale, la loro esperienza in ambito legale contribuirà notevolmente al nostro impegno collettivo. A nome di SIGA, dò loro il benvenuto e incoraggio le altre organizzazioni, provenienti da tutti gli angoli del globo, a impegnarsi concretamente e ad unirsi a noi nella nostra incessante ricerca dell’integrità nello sport”.

Roberto Fiore, Partner di LP Avvocati, ha aggiunto:

“LP Avvocati condivide gli stessi valori e obiettivi di SIGA, e siamo lieti di entrare a far parte della sua piattaforma globale e di dare il nostro contributo in qualità di esperti legali italiani. Seguiamo le attività di SIGA da un paio d’anni e ne apprezziamo molto la potenza comunicativa con cui condivide i valori dell’inclusione e della non discriminazione. Siamo convinti che la nostra esperienza in materia di anticorruzione, compliance e diritto sportivo possa essere uno strumento utile per diffondere insieme a SIGA la cultura del fair play e dell’integrazione sia in Italia che nel mondo. La nostra adesione arriva in un momento propizio, in quanto le istituzioni sportive italiane stanno comprendendo sempre più l’importanza della compliance e del tema della tutela delle minoranze. Recentemente le Federazioni sportive hanno pubblicato delle linee guida per la redazione e l’adozione di specifici programmi di compliance per la prevenzione di ogni tipo di discriminazione (verso i minori, le donne, ecc.). Si tratta di una nuova frontiera della compliance sportiva verso la quale siamo focalizzati e che sicuramente condivideremo all’interno del circuito SIGA”.