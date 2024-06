Lo Studio valorizza le competenze acquisite in oltre 14 anni di esperienza dai soci fondatori nell’ambito del diritto del lavoro

Simone Carra

Nasce a Milano BCA Legal, uno studio giuslavoristico concepito per offrire consulenza nell’ambito del diritto del lavoro. BCA è composto da professionisti che uniscono competenze, concretezza e una solida esperienza, avendo assistito realtà di tutti i livelli in operazioni strategiche.

Lo Studio è stato fondato su iniziativa di Simone Carrà, avvocato giuslavorista con oltre 14 anni di esperienza maturata in primari studi italiani e internazionali.

Laureato presso l’Università Bocconi di Milano con dottorato di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, nel corso degli anni ha assistito aziende di ogni dimensione in progetti strategici: riorganizzazione di aziende, crisi di impresa, negoziazioni sindacali e contrattazione collettiva, grandi contenziosi, prestando anche assistenza nell’impugnazione di verbali ispettivi e nelle vicende riguardanti il top management. Da ultimo, ha altresì acquisito un’esperienza generalista nel diritto degli affari e dell’impresa, che gli permette di coordinare, con l’ausilio di partner specialisti, progetti speciali full-service in favore della propria clientela.

È stato inoltre per diversi anni docente a contratto in diritto del lavoro presso l’Università Liuc di Castellanza e presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Vittorio Aymone presso l’Università del Salento. È membro attivo dell’International Bar Association.

Al progetto hanno aderito, fin dalle fasi iniziali, Marco Biasi, Professore Associato di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano e l’avvocato Laura Corbeddu.

Biasi vanta una conoscenza trasversale della materia giuslavoristica e presta una notevole attenzione alle questioni innovative e settoriali, quali il rapporto tra le innovazioni tecnologiche e la regolazione del lavoro, il lavoro nello sport e il lavoro degli amministratori di società. È autore di tre monografie e di svariati saggi, commenti e note (in italiano ed in inglese), oltre alla curatela (o co-curatela) di cinque volumi.

Laura Corbeddu, laureata summa cum laude presso l’Università LIUC Carlo Cattaneo nel 2016, si occupa di assistenza giuslavoristica alle imprese, sia italiane che internazionali, ed ha prestato la propria collaborazione presso primari studi legali italiani. In particolar modo, si occupa di supporto giuslavoristico all’M&A e di tutti gli aspetti legati al diritto del lavoro nelle operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale, fusioni e cessioni di rami d’azienda, privacy e immigration.

Membro attivo dell’IBA (International Bar Association) e dell’EELA (European Employment Lawyers Association), ha sempre operato con un forte orientamento internazionale. Collabora stabilmente alle pubblicazioni scientifiche dello Studio e offre formazione alle aziende, contribuendo a sviluppare le competenze interne in materia giuslavoristica.

A loro si aggiungono la dottoressa Rachele Moresco, laureata a pieni voti all’Università Statale di Milano nel 2021 e che supporta il team soprattutto nella gestione della consulenza day-by-day e nei progetti editoriali, e il dottor Alessandro Mariotti, da poco laureatosi a pieni voti all’Università Statale di Milano con una tesi su “Intelligenza artificiale e lavoro: quadro normativo e risvolti applicativi”, in un team destinato a crescere nei prossimi mesi, in virtù di un processo di selezione attualmente in corso.

BCA Legal, grazie a partnership con professionisti in tutto il mondo è in grado di fornire assistenza alle aziende in operazioni globali, garantendo un supporto tempestivo e di valore ovunque sia necessario.

Oltre alla parte giuslavoristica, BCA ha aperto un cantiere di progettualità che offre servizi di advisory in materia Human Resources e People & Culture, gestione delle procedure di compliance e preparazione alla futura compliance (ad esempio, in materia AI), advisory per start-up, il tutto attraverso partnership con esperti del settore