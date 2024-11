Lottizzazione abusiva, incommerciabilità degli immobili e risarcimento danni

In presenza di richiesta di un risarcimento dei danni conseguenti all’inutilizzabilità e incommerciabilità di un immobile per lottizzazione abusiva, il termine di prescrizione è quello quinquennale ex articolo 2947, I, c.c., dal momento che tale reato, posto a fondamento dell’azione civile, che potrebbe determinare un allungamento di detto termine ex art. 2947, III, c.c., si prescrive in 4 anni, trattandosi di contravvenzione.

Il fatto

Adito in materia di risarcimento dei danni conseguenti all...