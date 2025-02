LS Lexjus Sinacta e Legance nell’acquisizione di BE TC, del Gruppo BE HOLDING, da parte di Banca CF+ LS Lexjus Sinacta è stata al fianco delle società del Gruppo BE.HOLDING nel lungo percorso di trattative che ha portato all’acquisizione del ramo dei crediti fiscali da parte della Banca CF+, seguita, per i profili legali da Legance.