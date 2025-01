LS Lexjus Sinacta e Osborne Clarke con Soland S.r.l. nell’acquisizione da parte di ESPE S.p.a.

Stefano Scagnelli

Grantorto (PD), 20 gennaio 2025 – ESPE S.p.A., azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor e proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per turbine minieoliche e cogeneratori a biomassa, annuncia l’acquisizione del 30% del capitale sociale di Soland S.r.l., azienda piemontese specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di efficienza energetica. ESPE ha inoltre un’opzione sul restante 40% dell’azienda, acquisita dall’azionista venditore Enermill Energie Rinnovabili S.r.l., per un corrispettivo complessivo pari a 1,41 milioni di euro.

Soland, fondata nel 2004 e con sede a Borgo d’Ale (VC), è una realtà consolidata nel settore delle energie rinnovabili, specializzata nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici. L’azienda vanta competenze avanzate nel revamping degli impianti e nelle infrastrutture per la mobilità elettrica. Con oltre 500 impianti realizzati, Soland offre soluzioni integrate che coprono l’intero ciclo di vita dei progetti, dalla progettazione esecutiva alla manutenzione ordinaria e straordinaria, supportata da sistemi di telegestione avanzata.

L’acquisizione rafforza la strategia di crescita per linee esterne di ESPE, ampliando la sua presenza sul territorio e potenziando l’offerta di soluzioni integrate per la transizione energetica. Questa operazione consolida il ruolo di ESPE nel panorama della transizione energetica, ottimizzando la filiera operativa e migliorando la competitività con servizi “chiavi in mano” ad alte prestazioni su scala nazionale. Il team di esperti di Soland copre tutte le fasi del progetto, dalla progettazione tecnica alla manutenzione post-installazione, garantendo elevate prestazioni energetiche e una gestione efficiente delle risorse.

Per questa operazione, ESPE è stata assistita da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. come Financial e Tax Due Diligence Advisor, e da DWF come Legal Advisor. Soland è stata assistita dalla sede torinese di LS Lexjus Sinacta Torino, con il partner Stefano Scagnelli (in foto) nel ruolo di Financial Advisor, e dallo Studio Osborne Clarke, in qualità di Legal Advisor.

Scagnelli : “Sono molto soddisfatto che SOLAND abbia individuato il giusto partner per dare continuità e nuovo slancio alla transizione ecologica di cui è stata promotrice da lungo tempo”