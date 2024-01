Mediatori familiari, avvio lento per gli elenchi nei tribunali

Lavori in corso per la mediazione familiare, strumento di soluzione stragiudiziale dei conflitti nei rapporti di coppia. Il sistema è stato riorganizzato dalla riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022), che ha previsto di istituire in ogni tribunale un elenco di mediatori familiari a cui i partner in lite possono rivolgersi per avere informazioni sullo strumento e valutare se utilizzarlo. Ma oggi, a oltre sei mesi dall’entrata in vigore delle novità, il percorso non è...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi