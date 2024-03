Mediazione, causa improcedibile se la delega non è «giustificata»

In mancanza di giustificati motivi la partecipazione in mediazione non è delegabile. Pertanto, la carenza di prova sulla sussistenza di motivi che possano aver giustificato il rilascio di una procura deve essere equiparata all’assenza della parte rappresentata e causa l’improcedibilità della domanda giudiziale. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze (giudice Castagnini) che, con la sentenza 316 del 15 marzo 2024, applica – ed è una delle prime volte – le novità introdotte dalla riforma della giustizia...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi