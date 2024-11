Mercato dell’oro, il quadro sugli obblighi antiriciclaggio e le recenti modifiche in via di approvazione Le operazioni in oro per cui è disposto l’obbligo di dichiarazione alla Banca d’Italia e le recenti modifiche, approvate in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sull’adeguamento della Legge 7/2000 al Regolamento (UE) 2018/1672 del 23 ottobre 2018