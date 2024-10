Modalità di fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992

Lavoro subordinato - Permessi ex L. 104/92 - Assistenza al disabile - Utilizzo dei permessi per finalità diverse - Abuso del diritto - Sussistenza - Assistenza al disabile in orari non coincidenti con il turno di lavoro - Abuso del diritto - Esclusione.

L’assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità, che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, non va intesa riduttivamente come ...