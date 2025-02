MODELLI ORGANIZZATIVI E AFFIDAMENTI - Ampliati gli affidamenti con gara ma con spazio anche all'in-house

Ciò posto, la valutazione sul modello organizzativo rinvia all'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e richiede dunque una motivazione rafforzata. La valutazione diviene la base per una "proposta di affidamento", corredata della proposta di convenzione, del PEF e del modello tariffario predisposto dall'ART. Tale proposta passa per una prima sottoscrizione da parte della società affidataria e poi è sottoposta ai pareri dell'ART e dell'ANAC e, ancora successivamente, del CIPESS. Su queste basi si giunge alla proposta definitiva e a una nuova sottoscrizione dell'affidatario, con l'approvazione finale per decreto ministeriale.