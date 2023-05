Molinari Agostinelli nomina due managing partner

La nomina si inserisce nel percorso di crescita dello Studio









Molinari Agostinelli annuncia oggi la nomina di due managing partner, individuati nelle persone di Alessandro de Botton, responsabile del settore real estate, e di Roberto Crosti, responsabile del settore contenzioso.



La nomina – che sarà effettiva dal 1 giugno 2023 – si inserisce nel continuo processo di crescita ed evoluzione di Molinari Agostinelli, realtà costituita sei anni fa da Ugo Molinari con altri soci e che negli ultimi due ha allargato il proprio ambito di attività con l'ingresso del team di professionisti guidato da Riccardo Agostinelli, attivo soprattutto nel banking e nel diritto finanziario, e con l'aggiunta delle competenze in ambito fiscale e tributario di Ottavia Alfano e del suo gruppo di lavoro.



Il nuovo progetto prevede l'attribuzione ai managing partner della responsabilità delle principali funzioni organizzative, che verranno svolte anche attraverso il rafforzamento dei comitati soci già esistenti e una significativa apertura al contributo dei soci salary e dei collaboratori dello Studio.



Ugo Molinari ha dichiarato: "Conoscendo da sempre Alessandro e Roberto sono certo che faranno un ottimo lavoro e che sapranno ben supportare lo Studio in un continuo processo di evoluzione e sviluppo. Insieme a Riccardo e agli altri soci siamo convinti che, anche grazie al nuovo assetto organizzativo, lo Studio saprà affrontare le prossime sfide in maniera efficace, coinvolgendo tutti i professionisti che fanno parte della nostra realtà".

Alessandro de Botton e Roberto Crosti hanno così commentato la nomina: "Accettiamo con entusiasmo le nuove responsabilità e, insieme ai soci, lavoreremo affinché lo Studio possa competere sempre meglio su un mercato che cambia con rapidità, valorizzando i giovani e preservando il rigore e l'efficienza che da sempre contraddistinguono il nostro Studio".