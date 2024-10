Monaci nuovo partner, SZA rafforza il dipartimento di litigation

Debora Monaci

L’avv. Debora Monaci entrerà a far parte di SZA Studio Legale come Salary Partner, consolidando ulteriormente l’expertise della law firm nella practice di litigation, in particolare nelle aree del diritto bancario e societario.

I managing partner di SZA, Marisa Meroni e Luca Guffanti, commentano: “Siamo lieti di accogliere l’avv. Monaci nel nostro team. Abbiamo riconosciuto in lei un valore professionale e umano che corrisponde con la nostra visione e con l’approccio distintivo di SZA. Il suo arrivo rappresenta un altro passo importante per lo sviluppo delle nostre attività in un’area strategica per lo Studio e per i nostri partner”.

Prima del suo ingresso in SZA, Debora Monaci ha collaborato con lo studio Pedersoli e, dopo la fusione, con PedersoliGattai, ricoprendo il ruolo di Junior Partner e assistendo i clienti dello Studio, tra cui banche, investitori istituzionali e società quotate, su questioni di diritto societario e dei mercati finanziari.

“Sono felice di iniziare questa nuova fase del mio percorso. È una grande opportunità che accolgo con entusiasmo, pronta ad affrontare nuove sfide in SZA. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine allo Studio PedersoliGattai per la lunga collaborazione e la stima reciproca che ci ha accompagnato”, ha dichiarato Debora Monaci, che negli anni si è occupata in particolare di controversie in materia di diritti dei soci e di responsabilità di amministratori e sindaci,prestando inoltre assistenza in procedimenti sanzionatori davanti a CONSOB e Banca d’Italia.

SZA Studio Legale si distingue per l’attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e alla trasparenza, elementi centrali della sua mission. Lo Studio offre consulenza integrata e multidisciplinare in ambiti come il diritto societario, il contenzioso civile e commerciale, il diritto del lavoro, la compliance, i contratti e i servizi pubblici e la responsabilità civile.