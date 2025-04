Morri Rossetti & Franzosi istituisce la Direzione Generale, Ferdinando Pastrello alla guida della nuova funzione per rafforzare la governance in linea con il piano triennale di Studio

Ferdinando Pastrello

Morri Rossetti & Franzosi annuncia l’istituzione della Direzione Generale, una nuova funzione pensata per accompagnare lo Studio nell’attuale fase di sviluppo e rafforzare ulteriormente la sua struttura organizzativa.

La nuova configurazione si inserisce nel piano di crescita triennale avviato dalla Partnership di Studio, che punta a rafforzare la governance e a costruire una struttura sempre più integrata ed efficiente, capace di tradurre la visione strategica in risultati concreti e affrontare con coerenza le sfide di un mercato legale in costante evoluzione.

A guidare la nuova Direzione Generale sarà Ferdinando Pastrello, già HR Manager dello Studio dal 2024. Pastrello affiancherà la Partnership in questa nuova fase di evoluzione assicurando l’allineamento tra gli obiettivi strategici e la gestione operativa – sempre promuovendo una cultura condivisa che riconosce nelle persone il motore della crescita e del posizionamento competitivo.

Con oltre dieci anni di esperienza nelle Direzioni HR di primarie aziende e società di consulenza internazionali, Pastrello ha ricoperto ruoli di responsabilità nella definizione di politiche di people management, sviluppo organizzativo e innovazione manageriale. Ha guidato la creazione della funzione “HR e Organizzazione” per una prestigiosa Fondazione bancaria milanese e ha operato come consulente in progetti di temporary HR management, executive search e formazione manageriale.

Dal suo ingresso in Morri Rossetti & Franzosi, ha seguito direttamente – in coordinamento con la Partnership – progetti di recruiting, talent management, change management e team building, contribuendo al rafforzamento della cultura organizzativa dello Studio.

«Con l’introduzione della Direzione Generale compiamo un passo importante» dichiarano i due Founding Partner di Studio Stefano Morri e Davide Rossetti. «In un contesto di progressiva evoluzione e consolidamento, si è reso necessario dotarsi di una struttura in grado di assicurare continuità, coerenza operativa e un efficace coordinamento tra i livelli decisionali, le funzioni aziendali e i collaboratori. La professionalità di Ferdinando, unita alla sua esperienza nella gestione del capitale umano e dei processi organizzativi, lo rende una risorsa preziosa per accompagnare la Partnership in questa nuova fase. La sua nomina si inserisce con coerenza e visione all’interno del piano strategico tracciato.»