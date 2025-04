LawaL Legal and Tax Advisory ottiene la Certificazione sulla Parità di Genere da ANCIS

Team

LawaL Legal & Tax Advisory, studio legale attivo a livello internazionale nei servizi di consulenza legale e fiscale, ha ottenuto la Certificazione di conformità alla UNI/PdR 125:2022 in materia di parità di genere da parte dell’Ente di certificazione ANCIS Srl – Ante Omnia Veritas.

Il certificato riconosce il sistema di gestione adottato da LawaL per garantire l’equità di genere all’interno del proprio contesto lavorativo, in linea con le best practice nazionali ed europee. La certificazione è valida per tutte le sedi operative dello Studio: Milano, Torino e Roma.

Questo importante traguardo riflette l’impegno strutturato e misurabile di LawaL nel promuovere un ambiente professionale inclusivo, equo e orientato alla valorizzazione delle diversità, in particolare di genere, come elemento chiave della cultura organizzativa.

La certificazione è stata rilasciata nell’ambito del programma finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, a sostegno delle imprese che adottano modelli organizzativi orientati alla sostenibilità e all’inclusione.