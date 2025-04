Advant NCTM e LS Lexus Sinacta nella joint venture tra Sapio e Ayrion focalizzata su sviluppo e gestione di progetti biometano

Antonio Bondesani, Michele Motta

ADVANT Nctm ha assistito il Gruppo Sapio nella realizzazione di una joint venture focalizzata sullo sviluppo e sulla gestione di progetti biometano con Ayrion SpA, assistita da LS Lexjus Sinacta.

Sapio è punto di riferimento in Italia per la produzione e la fornitura di gas industriali e medicinali e per i servizi di homecare e assistenza domiciliare integrata. Ayrion è un primario player nel settore della produzione di energia da biomasse e nelle biotecnologie industriali partecipato, tra gli altri, da Orogel e dalla finanziaria della famiglia Mario Riciputi.

Con l’operazione Sapio ha acquisito il 50% di SAYgreen S.r.l., holding societaria nella quale sono confluite per scissione gran parte delle partecipazioni di Ayrion in impianti di produzione di biogas alimentati a biomasse e che servirà per una ulteriore crescita nel settore delle energie da fonti rinnovabili ed in particolare in impianti biometano.

Sapio è stata assistita da ADVANT Nctm con un team coordinato (per ciò che concerne gli aspetti M&A) dal partner Michele Motta (a destra nella foto) con l’associate Giuseppe Nasello e (per ciò che concerne gli aspetti di carattere regolatorio della produzione di biometano) dal partner Piero Viganò con l’associate Ernesto Rossi.

Ayrion è stata assistita da LS Lexjus Sinacta, con un team coordinato dal partner Antonio Bondesani (a sinistra nella foto) e dalla senior associate Ilaria Vecchiarino.