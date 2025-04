LCA rafforza la propria struttura interna: Daniele Nataloni nominato General Counsel e responsabile del Knowledge Management

Daniele Natalino

LCA Studio Legale annuncia la nomina di Daniele Nataloni a General Counsel, un nuovo ruolo strategico introdotto per accompagnare lo Studio in una fase di forte sviluppo e crescente complessità organizzativa. Contestualmente, Nataloni assume anche la carica di responsabile del Knowledge Management.

La nomina riflette l’evoluzione naturale di LCA che, mantenendo intatta la propria identità dinamica e indipendente, si trova oggi ad affrontare sfide sempre più articolate in termini di struttura, operatività interna e supporto ai propri e alle proprie professioniste. Negli ultimi tre anni, infatti, LCA Studio Legale è passato da 160 professionisti ad oltre 280, in aggiunta a 60 persone nei business service, integrando nuove practice ed ampliando quelle esistenti.

Entrato in LCA nel 2018, Nataloni ha messo a disposizione un solido background costruito in oltre vent’anni di esperienza, prima nello Studio Sanzo e Associati, poi confluito in LCA, con un’attività che ha spaziato dalla consulenza continuativa all’assistenza in contesti ad alta complessità, anche di società quotate, sia in ambito stragiudiziale che contenzioso.

Nel nuovo ruolo, affiancherà la governance dello Studio nella gestione giuridica delle attività ordinarie e straordinarie, curando l’aggiornamento normativo, il consolidamento dei processi interni e l’adozione di strumenti tecnologici orientati all’efficienza e alla condivisione della conoscenza.

«L’evoluzione della professione richiede oggi strutture capaci di sostenere la complessità, senza perdere in agilità e concretezza», ha dichiarato Nataloni. «Mettere a sistema l’esperienza maturata in questi anni per facilitare il lavoro quotidiano delle persone in LCA è una sfida che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità».

«Questa nomina – aggiunge Giovanni Lega, Managing Partner di LCA – nasce dalla volontà di dotarci di una struttura interna sempre più solida e capace di sostenere l’evoluzione dello Studio, anche attraverso una gestione consapevole e contemporanea del sapere giuridico. Daniele, con la sua visione trasversale e l’esperienza maturata, rappresenta la figura ideale per guidare questo percorso».