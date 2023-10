Mps: confermata la sanzione Consob da 155mila euro all’ex direttore generale di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 27833 depositata oggi, ha respinto il ricorso del manager “multato” per quattro le violazioni

La Cassazione (sentenza n. 27833 depositata oggi) ha confermato la sanzione amministrativa di 155mila euro irrogata (nell’aprile 2014) dalla Consob ad Antonio Vigni, ex d.g. del Monte dei Paschi tra il settembre 2010 e il gennaio 2012. Quattro le violazioni contestate: 1) conflitti di interessi nel collocamento e negoziazione dei titoli Casaforte; 2) mancato controllo di adeguatezza sulle operazioni, nonché irregolarità nella profilatura di prodotti e clienti; 3) irregolarità nel pricing dei prodotti di propria emissione; 4) comunicazione a Consob di informazioni incomplete o non veritiere sempre sull’operazione immobiliare Casaforte. Nel 2019 la Corte di appello di Firenze aveva respinto il ricorso del manager. Contro questa decisione Vigni ha proposto sette motivi di ricorso in Cassazione ma la II Sezione civile li ha tutti respinti.

In particolare, il manager ha sostenuto la natura sostanzialmente penale della sanzione chiedendo l’applicazione della normativa successiva più favorevole e la violazione del principio del ne bis in idem. Tesi non accolte dalla Suprema corte secondo cui “una sanzione pecuniaria compresa tra il minimo edittale di euro 2.500 ed il massimo edittale di euro 250.000, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non può ritenersi connotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall’ambito amministrativo a quello penale”. Quanto al ne bis in idem, le delibere Consob, si legge nella decisione, “non avevano ad oggetto lo stesso fatto ma fatti diversi accertati nel corso della medesima ispezione”. La Corte di merito ha poi correttamente escluso anche il vincolo della continuazione “perché le condotte ascritte al Vigni non costituiscono “il frutto di un’unica azione od omissione, riferendosi a comportamenti che autonomamente violavano i precetti normativi ed erano caratterizzati da un diverso oggetto materiale e contenuto”.