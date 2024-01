Nasce Alpeggiani Avvocati Associati - Integrazione tra Alpeggiani Studio Legale e il team stragiudiziale di Hilex

Fabio Cappelletti, Giorgio Alpeggiani

Alpeggiani Studio Legale e il team di professionisti attivi nello stragiudiziale dello studio Hilex integrano dal 1° gennaio 2024 le rispettive attività e competenze professionali, dando vita a una nuova realtà che assume la denominazione Alpeggiani Avvocati Associati e che opererà nella sede di Corso Venezia 10, il più antico palazzo di Milano. Entrano a far parte del nuovo studio i soci Fabio Cappelletti, Marco Carbonara, Cristina Catalano, Luca Iaboni, Leonardo Proni e Francesco Torelli e gli associate Teresa Grisotti, Serena Nasuti, Giovanni Caniggia, Melania Ferrara, Diana Passoni e Carlo Nicolosi, che si uniscono ai professionisti storici di Alpeggiani, guidati dai soci Giorgio Alpeggiani, Francesco Beccaria, Niccolò Piccone, Eleonora Olivieri e Pietro Giorgetti. Alpeggiani Studio Legale e il team di professionisti attivi nello stragiudiziale dello studio Hilex integrano dal 1° gennaio 2024 le rispettive attività e competenze professionali, dando vita a una nuova realtà che assume la denominazione Alpeggiani Avvocati Associati e che opererà nella sede di Corso Venezia 10, il più antico palazzo di Milano. Entrano a far parte del nuovo studio i soci Fabio Cappelletti, Marco Carbonara, Cristina Catalano, Luca Iaboni, Leonardo Proni e Francesco Torelli e gli associate Teresa Grisotti, Serena Nasuti, Giovanni Caniggia, Melania Ferrara, Diana Passoni e Carlo Nicolosi, che si uniscono ai professionisti storici di Alpeggiani, guidati dai soci Giorgio Alpeggiani, Francesco Beccaria, Niccolò Piccone, Eleonora Olivieri e Pietro Giorgetti.

Alpeggiani Avvocati Associati nasce come risposta alle sempre più sofisticate esigenze dei suoi clienti e si pone tra gli studi legali di riferimento del mid-market nel settore Corporate M&A. È in grado di offrire un’ampia gamma di servizi legali, con una particolare focalizzazione nel diritto societario, nel private equity, nel venture capital, nel banking, nel diritto fallimentare, nel diritto del lavoro, nel diritto immobiliare, nel diritto amministrativo e nel diritto delle nuove tecnologie.

Lo Studio guarda a un mondo in rapida evoluzione e pone le basi per crescere ulteriormente, integrando nuove professionalità e nuove competenze. Intende tuttavia mantenere una dimensione che consenta di valorizzare la coesione interna e il rapporto personale con i clienti. A supporto delle operazioni crossborder lo Studio integrerà e rafforzerà le alleanze internazionali in essere con gli studi legali dei principali Paesi in relazione con l’Italia.